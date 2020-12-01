По словам главы государства, обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже седьмой год подряд с оружием в руках защищает свою независимость и делает все для наступления мира и возвращения своих территорий ради будущих поколений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю 29-й годовщины Всеукраинского референдума за независимость Украины.

«Хоть это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово «Независимость» следует писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками за неё боролся, и как символ того, как много она для нас значит. Впервые рассказывая детям, что такое независимость Украины, ее суверенитет, свобода и самостоятельность, можно услышать их искреннее удивление: «А что, разве может быть как-то иначе?». На этот вопрос 29 лет назад наше общество дало, без преувеличения, исторический ответ: иначе быть не может», - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан сказали независимой Украине «да». Более 28 миллионов голосов стали одним, мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: «Мы хотим и будем жить в своем государстве - в свободной Украине».

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«Впоследствии мы поймем, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни. Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий. Ради будущих поколений и их искренних удивлений: «А разве может быть иначе, как свободная, единая и независимая Украина?», - подчеркнул глава государства.

Зеленский призвал граждан задуматься об этом и помнить каждый раз, когда так хочется начать фейсбук-баталию со своими соотечественниками на тему «Кто больше, лучше и правильнее любит Украину?»

«Главное же сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы быть именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простой условии - если все мы вместе приложим для этого свои усилия», - резюмировал он.

Всеукраинский референдум 1991 года

Всеукраинский референдум 1991 года - общенациональный референдум на территории бывшей УССР о провозглашении независимости Украины. Состоялся 1 декабря 1991 года.

На референдум был вынесен один вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?».

Текст Акта, принятый Верховным Советом 24 августа 1991 года, был приведен в избирательном бюллетене. Граждане Украины высказались в поддержку независимости.

В референдуме приняли участие 31,8 млн человек - 84,18% населения Украины. Из них 28,8 млн человек (90,32%) проголосовал «за».

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Автор: Константин Гончаров