Владимир Зеленский отметил, что никогда не думал, что такое может произойти в Соединенных Штатах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что был очень впечатлён штурмом Капитолия сторонниками Дональда Трампа и считает, что миру после этого будет сложно воспринимать США как символ демократии.

Об этом он сказал в интервью Axios, которое транслировалось на платформах HBO.

"Мы привыкли считать, что США имеют идеальные демократические институты, где власть передается спокойно. ... В Украине мы пережили две революции... Мы понимали, что такое может произойти в мире. Но что это может произойти в Соединенных Штатах? Никто этого не ожидал... Я очень переживал... Я не хотел, чтобы у вас был переворот", - сказал Зеленский.

Он также считает, что после этих событий миру "будет очень трудно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии".

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Импичмент Трампа: что известно

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, подвергнутым импичменту после ухода с должности.

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Автор: Александр Топчий