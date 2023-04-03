Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, планирует посетить с официальным визитом Польшу.
Об этом сообщила Канцелярия польского президента Анджея Дуды. "В среду, 5 апреля, мы ожидаем официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленский в Королевском замке встретится с поляками и украинцами, проживающими в Польше.
Отношения Украины и Польши - что надо знать
Владимир Зеленский уже не раз посещал Польшу. Польские власти активно поддерживают Украину во время полномасштабной войны с РФ. Польша приняла много украинских беженцев, а также предоставляет украинской армии технику.
В частности, стало известно, что польская сторона уже передала Украине немецкие танки Leopard 2A4, а также несколько обещанных истребителей МиГ-29.