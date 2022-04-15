Президент отверг возможность своего отъезда из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему с начала полномасштабной войны с Россией не выехал за границу, несмотря на получение подобных предложений.

Об этом идет речь в его интервью BBC.

"Мне не все равно просто, что происходит в моей стране. Мне не все равно, что происходит с украинцами. Я один из них. Как я могу это бросить? Это невозможно просто, невозможно. У меня даже мысли не могло быть такой. У меня не было бы даже мысли такой, если бы я не был президентом. Я был бы в Украине. Как я могу это все оставить? А сейчас, когда это для меня высокая ответственность, я не мог этого сделать. Это во-первых", - отметил глава государства.

Он также выразил убеждение, что его отъезд сыграл бы на руку врагу.

"А во-вторых, это один из ключевых показателей, то, о чем мы с вами говорили. Это была большая операция. Я уверен, что это был бы один из шагов дестабилизации нашей страны. Это был бы точно раскол. И не было бы такой единой позиции вооруженных сил, президента и народа Украины", - пояснил Зеленский.

В ответ на уточняющие вопросы журналиста президент также заявил, что не надеется, а уверен в победе Украины в войне с РФ.

Ранее Зеленский рассказал, как рассказал, как изменил мнение о многих мировых лидерах.