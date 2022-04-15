Он отметил, что в первый день полномасштабного вторжения России в Украину "многие" советовали ему покинуть страну.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что оккупанты будут отвечать за все, что сделали в Украине.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.

"Я вспоминаю первый день вторжения Российской Федерации. Я вспоминаю, что мне говорили 24 февраля. В том числе, и сильные мира сего. Мягко говоря, никто не был уверен в том, что мы выстоим. Все сочувствовали. Многие советовали покинуть страну. Советовали фактически сдаться тирании", - рассказал Зеленский.

Впрочем, отметил президент, они не знали, насколько украинцы смелые и насколько ценят свободу, а также "возможность жить так, как этого хотим именно мы". "А не люди, которые управляют так, что их армия впервые в жизни видит унитазы разве что на оккупированной территории и ворует домой даже обычную бытовую технику", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул: "Оккупанты будут отвечать за все: за все, что сделали в Украине, за все, что сделали против украинцев". Он добавил, что оккупанты будут отвечать за Бучу, Краматорск, Волноваху, Ахтырку, Гостомель, Бородянку, Изюм, Мариуполь и все другие города и общины Украины, которые российская армия отбросила на 80 лет назад.

"В то страшное время, о котором все и всегда в мире говорили "Никогда снова". Вот оно - снова, вот оно - сейчас. И мы сделаем все, чтобы оно было действительно в последний раз. Потому что вопрос "как гарантировать безопасность для Украины и для Европы?" больше никогда не будет риторическим. Мы этого не допустим", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что ближайшая цель России - окружить 44 тысячи украинских военных в полномасштабной битве за Донбасс и забрать его.