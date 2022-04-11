Глава государства считает, что президент США может войти в историю как человек, стоявший бок о бок с украинским народом в войне с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что у президента США Джо Байдена есть конкретный перечень того, что нужно Украине для самозащиты.

Об этом глава государства сказал в интервью для программы 60 Minutes телеканалу CBS.

"Я честно скажу, я давно попросил президента Байдена именно не лишние вещи, а конкретные вещи, которые нам нужны, чтобы защитить себя. И это письмо у него есть. И это то, что он, - не хочу говорить, может сделать. Я считаю, что он это должен сделать, потому что он лидер Соединенных Штатов, которые являются большим и сильным государством и имеющим большое влияние. И даже некоторые вещи, которых у президента Байдена нет, и если бы они у него были, он может бы хотел нам их дать, но он знает, где все это есть. И он точно имеет большое влияние на тех, кто может нам это дать, это передать, и нас поддержать", - отметил Зеленский.

По его словам, президент Байден может войти в историю как человек, который стоял бок о бок с украинским народом в войне с РФ.

"Президент Байден может войти в историю как человек, который стоял бок о бок с украинским народом, который одержал победу и завоевал свое реальное право иметь свое государство. И я думаю, что это зависит и от него", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что не разочарован Байденом.

"Я не знаю, как бы на его месте другой президент помогал нам. Я не знаю, мне трудно сказать. У нас очень неплохие отношения. Я так считаю. И в этой ситуации Украина зависит от поддержки Соединенных Штатов Америки, поэтому я могу как лидер воюющего государства сейчас себе позволить быть только благодарным. Я не могу себе позволить выбирать какие - то другие ощущения", - добавил президент Украины.

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