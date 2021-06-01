Президент Украины убежден, что усиленное сотрудничество Москвы и Минска будет оказывать давление на Киев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что проект "союзного государства" между Россией и Беларусью в случае его реализации станет для Украины настоящей угрозой.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает 24 канал.

По его словам, фактическое объединение двух государств интегрирует оборонное сотрудничество и будет оказывать серьезное давление на Украину.

"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Беларусь настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление", - убежден президент.

Он также отметил, что создание "настоящего союзного государства" России и Беларуси – это очевидная угроза для Украины.

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Союзное государство - конфедеративный союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписан 8 декабря 1999 в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 после обмена ратификационными грамотами между тогдашними и.о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом РБ Александром Лукашенко.

В конце 2019 была утверждена дорожная карта более углубленной интеграции Беларуси в составе Союзного государства. На пути завершения образования Союзного государства как реального государственного образования стала позиция Лукашенко, который не хочет терять свою власть вследствие ликвидации Беларуси в рамках Союзного государства.

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Автор: Юрий Годован