Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Сухачева директором Государственного бюро расследований.
Соответствующий указ №691/2021 от 31 декабря обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет", - говорится в указе.
Как сообщал УНИАН, Сухачев исполнял обязанности директора ГБР с сентября 2020 года.
До сих пор полномочия директора ГБР исполнял заместитель директора Александр Соколов.
Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
Доктор юридических наук, Заслуженный юрист Украины.
С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБУ.
Читайте такжеКабмин уволил Гарбарука с поста замглавы МОН после скандала с помощницей - нардепВ течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины. В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.
По результатам открытого конкурса в августе 2020 года был назначен на должность заместителя директора Государственного бюро расследований.
Как уже сообщал УНИАН, Зеленский назначил нового председателя Харьковской ОГА. Ранее Олег Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.