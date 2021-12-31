До назначения Алексей Сухачев исполнял обязанности руководителя ГБР.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Сухачева директором Государственного бюро расследований.

Соответствующий указ №691/2021 от 31 декабря обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет", - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, Сухачев исполнял обязанности директора ГБР с сентября 2020 года.

До сих пор полномочия директора ГБР исполнял заместитель директора Александр Соколов.

Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Доктор юридических наук, Заслуженный юрист Украины.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБУ.

Читайте такжеКабмин уволил Гарбарука с поста замглавы МОН после скандала с помощницей - нардепВ течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины. В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 года был назначен на должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

Как уже сообщал УНИАН, Зеленский назначил нового председателя Харьковской ОГА. Ранее Олег Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.

Вас также могут заинтересовать новости: