Президент рассказал, от чего будет зависеть его возможное участие в следующих президентских выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его желание пойти на второй президентский срок должно полностью совпадать с желанием общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на итоговой пресс-конференции по результатам двух лет его работы на посту.

«О втором сроке, мне кажется, рано и несправедливо говорить, так как не прошло даже половины моей каденции. Я считаю, что мы много всего успеем. Я считаю, что есть много обещаний, и я не хочу, чтобы они остались в истории как обещания. И мое желание пойти на второй срок, я думаю, будет полностью совпадать с желанием общества. Я думаю, что это будет очень зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и сделал или не сделал», - сказал он.

Зеленский также отметил, что хочет быть лучше всех предыдущих президентов.

Пресс-конференция Владимира Зеленского: что известно

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Автор: Леся Лещенко