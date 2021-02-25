Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.
Глава государства подписал сегодня соответствующий указ №75/2021, сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Поздравляя Маркарову с назначением, глава государства отметил, что её кандидатура имеет три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.
«Убежден, что эти три фактора являются формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США», - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что госпоже послу необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Также необходимо активно работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.
Зеленский акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыма.
Особое внимание президент уделил необходимости усиления санкций США против России, в частности, что касается проекта «Северный поток-2».
Принципиально важной является также поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ.
Также, по словам главы государства, среди основных задач нового посла Украины в США - способствовать продолжению поддержки со стороны Соединенных Штатов внутренней трансформации нашего государства для улучшения благосостояния украинских граждан.
«Также я уверен, что Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса, что является особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей и чего я от них требую», - сказал президент.
Маркарова возглавляла Министерство финансов Украины с 8 июня 2018 года по 4 марта 2020 года.
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