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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь Украине и героическую борьбу украинцев за свободное будущее.
Об этом заявил Зеленский в Instagram.
Он добавил, что сейчас – время, чтобы определиться с четким евроинтеграционным курсом Украины.
"Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в #ЕС. Обсудил с @charlesmichel дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", - написал президент.