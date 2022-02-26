За последнюю ночь потери российских войск значительно выросли, констатировали в МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь Украине и героическую борьбу украинцев за свободное будущее.

Об этом заявил Зеленский в Instagram.

Он добавил, что сейчас – время, чтобы определиться с четким евроинтеграционным курсом Украины.

"Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в #ЕС. Обсудил с @charlesmichel дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", - написал президент.