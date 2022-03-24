Президент Украины призвал людей выходить на улицы и площади своих городов для призыва остановить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что "мы все должны остановить Россию, мир должен остановить войну".

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента.

"Война России - это не только война против Украины. Это значительно шире. Россия начала войну против свободы как таковой. На украинской земле для России только начало. Россия пытается победить свободу всех людей в Европе. Всех людей в мире. Пытается показать, что только грубая и жестокая сила имеет значение. Пытается показать, что люди не имеют значения, как и все то, что делает нас людьми. И именно поэтому мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил каждого, кто действует в поддержку Украины и поддержку свободы.

"Но война продолжается. Террор против мирных людей продолжается. Уже месяц так долго. Это разбивает сердце мне, всем украинцам и каждому свободному человеку на Земле. Поэтому я прошу вас выступить против войны", - сказал президент.

Так, Зеленский призвал людей демонстрировать свою позицию и ради мира выходить на улицы и площади из домов и офисов, университетов и школ.

"Выходите ради мира. С украинской символикой. Чтобы поддержать Украину, чтобы поддержать свободу, чтобы поддержать жизнь... Скажите, что люди имеют значение, свобода имеет значение, мир имеет значения, Украина имеет значение", - подчеркнул Зеленский.

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