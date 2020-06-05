Зеленский и папа Римский Франциск обсудили кризисную ситуацию с COVID-19

Во время телефонного разговора глава Римско-католической церкви отметил, что ценит стремление Украины к солидарности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с папой Римским Франциском, во время которого они обсудили нынешнюю кризисную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, прежде всего гуманитарные вызовы, стоящие перед миром.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава римско-католической церкви отметил, что ценит стремление Украины к солидарности.

"Поддержка Вашего Святейшества в вопросе единства, солидарности и открытости Европы важна для Украины. Важно уже сейчас работать над восстановлением взаимного доверия и укреплением взаимодействия на континенте", - сказал Зеленский.

Он проинформировал папу Франциска об успешных мерах, принятых Украиной во время карантина, в частности об онлайн-формате обучения детей в школах. Был также отмечен хороший пример отдельных украинских церквей в поддержке введенных правительством карантинных ограничений.

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Также президент сообщил понтифику о ситуации с безопасностью на Донбассе и обратился к Святому Престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в России.

"Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение "красных линий" по отношению к собственной безопасности, суверенитету и территориальной целостности", - подчеркнул Зеленский.

Папа Римский поблагодарил президента Украины за его попытки мирного урегулирования, а также отметил, что занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива.

"Собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере. Достигнута договоренность об усилении взаимодействия в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды и реализации совместных инициатив в этом направлении. Президент подтвердил приглашение папе Франциску осуществить визит в Украину", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане в феврале этого года попросил помочь с освобождением украинцев, находящихся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

Также Зеленский заявил о готовности Украины развивать более тесное взаимодействие с Ватиканом.

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