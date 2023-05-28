Он сказал, что рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо обеих стран.

Президент Владимир Зеленский поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.

Обращение глава государства опубликовал в микроблоге Twitter. Кроме того, президент добавил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы.

"Поздравляю президента Турции Эрдогана по случаю победы на президентских выборах", - отметил Зеленский.

Видео дня

Выборы в Турции: итоги

Как сообщал УНИАН, Эрдоган занимал должность премьер-министра с 2003 по 2014-й годы и должность президента в течение последних 9-ти лет.

Впервые за 20 лет правления Эрдогана у оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу был шанс на победу.

Сегодня, 28 мая, состоялся второй тур выборов. Днем в сети появились кадры, как Эрдоган раздает своим сторонникам деньги и подарки. Во время подсчета голосов было опубликовано видео, на котором политик поет победную песню. СМИ пишут, он также заявил, что "будет править страной ближайшие пять лет".

Впоследствии окончательные результаты подсчета голосов объявил председатель Центральной избирательной комиссии Ахмет Йенер. Эрдоган одержал победу и снова стал президентом Турции.

Вас также могут заинтересовать новости: