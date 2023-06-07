Юсов отметил, что ни у кого, кроме россиян, не было физической возможности и средств, чтобы осуществить такой масштабный подрыв.

Причастность Кремля к подрыву Каховской ГЭС беспрекословно доказывает целый ряд публичной информации.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в эфире канала "FreeДом". "Если мы посмотрим на хронологию реакций пропагандистов, "официальных лиц" рашистского режима относительно этих событий, то там видно: сначала ничего не происходит, потом - происходит, но частично, а потом - виновата Украина, но они очень радуются, что острова, на которых якобы базировались наши защитники, затоплены", - сказал Юсов.

Представитель ГУР также отметил, что российская пропаганда хаотично отреагировала на подрыв Каховской ГЭС и подчеркнул, что, учитывая инженерные особенности сооружения, ни у кого, кроме россиян, не было физической возможности и средств, чтобы осуществить такой масштабный подрыв.

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"Украина информировала публично, а также и партнеров по другим каналам о том, что готовится минирование и возможен подрыв. Это не спонтанный акт, это теракт, который готовился [россиянами] очень долго", - подчеркнул Юсов.

По его словам, силы безопасности и обороны государства готовились к различным вариантам поведения российских террористов, в том числе и к вероятности подрыва Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. Теперь подтопление грозит около 80 населенных пунктов. В Украине проводится эвакуация людей из подтопленных районов.

По данным украинской разведки, россияне дистанционно взорвали Каховскую дамбу.

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