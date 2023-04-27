Россияне сейчас боятся смены власти в Турции.

В случае смены власти в Турции внешняя политика этой страны в отношении Украины не станет хуже. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, нынешние рейтинги кандидатов в президенты Турции демонстрируют, что среди лидеров есть действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Причем сейчас, согласно опросам, Эрдоган уступает Кылычдароглу.

Голобуцкий отметил, что перед кандидатом от оппозиции поставлен ряд задач, прежде всего - отойти от авторитаризма в стране, чтобы большую роль играл парламент страны.

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"И когда исчезнет эта авторитарная система, если она исчезнет, если одержит победу оппозиция, - то конечно, внешняя политика не сможет остаться такой же. Они выступают против авторитаризма Эрдогана, хотят демократизировать Турцию, хотят лицом стать к Евросоюзу, решить вопрос. И в принципе, как заявляла оппозиция, они хотят более тщательно выполнять свои обязательства в НАТО", - подчеркнул политолог.

Голобуцкий отметил, что в целом удивительно, что страна НАТО занимает нейтральную позицию в вопросах, где НАТО занимает четко проукраинскую позицию. По его словам, россияне сейчас боятся смены власти в Турции.

"В любом случае, если произойдет смена власти и внешняя политика поменяется, я думаю, что она не хуже станет для Украины, чем сейчас при Эрдогане. Тем более, есть и другие моменты. Путин и Эрдоган понимают друг друга, это два авторитарных лидера и вряд ли такое понимание будет с преемником Эрдогана", - сказал Голобуцкий.

Ссылаясь на рейтинги кандидатов, он отметил, что сейчас разница между Эрдоганом и его оппонентом составляет 3-4%.

"Многое зависит от того, как проголосуют за границей и какая активность будет молодежи. Молодежь не проэрдогановская, она антиэрдогановская. И люди за границей - они всегда голосовали не "за", были более демократичны, прооппозиционны", - прокомментировал Голобуцкий.

Выборы в Турции - что известно

Президентские выборы в Турции запланированы на 14 мая 2023 года. Президента будут выбирать сроком на пять лет.

В первых числах марта шесть оппозиционных партий Турции, которые образуют Национальный альянс, согласовали единого кандидата на президентских выборах 14 мая - Кемаля Кылычдароглу, лидера крупнейшей в альянсе Республиканской народной партии.

Оппозиционный альянс пообещал восстановить парламентскую демократию в Турции, если они одержат победу над Эрдоганом, отменив введенную им президентскую систему.

Недавно турецкие СМИ, ссылаясь в частности на опрос агентства ORC Arastirma, сообщили, что кандидат в президенты от объединенной оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу может одержать победу на выборах в мае 2023 года действующего многолетнего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно опросу, проведенному 4-6 марта среди 1850 респондентов в трети турецких провинций, 43,2% избирателей проголосовали бы за Эрдогана, а 56,8% - за Кылычдароглу.

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