Президент Зеленский анонсировал новую морскую стратегию для Украины. По его словам, вскоре она будет утверждена на заседании СНБО. Соответствующее заявление он сделал в вечернем обращении к украинцам 6 июля.
"Работаем над новой стратегией для нашего государства на море - Украинской морской стратегией. Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО, сейчас идет финализация ее пунктов", - сказал он.
Зеленский добавил, что данной стратегией будут закреплены украинские интересы, учтены новые технологические возможности и отношения с партнерами:
"Украина теперь всегда будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров".
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