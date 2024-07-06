По словам президента, на данный момент "идет финализация ее пунктов".

Президент Зеленский анонсировал новую морскую стратегию для Украины. По его словам, вскоре она будет утверждена на заседании СНБО. Соответствующее заявление он сделал в вечернем обращении к украинцам 6 июля.

"Работаем над новой стратегией для нашего государства на море - Украинской морской стратегией. Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО, сейчас идет финализация ее пунктов", - сказал он.

Зеленский добавил, что данной стратегией будут закреплены украинские интересы, учтены новые технологические возможности и отношения с партнерами:

"Украина теперь всегда будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров".

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