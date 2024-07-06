В Белом доме заявили, что работают над встречей Байдена и Зеленского

Отмечается, что встреча может пройти на полях саммита Альянса в Вашингтоне.

Администрация президента США Джо Байдена работает над встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе. Предположительно, переговоры могут пройти в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что 9 июля Байден встретится с лидерами НАТО в рамках мероприятия, посвященного 75-й годовщине Альянса. 10 июля на саммите он поприветствует Швецию в качестве нового члена НАТО, а на вечер запланирован совместный ужин в Белом доме.

11 июля планируются встречи с представителями ЕС и партнерами Альянса в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралией, Японией, Кореей и Новой Зеландией, а во второй половине дня состоится заседание Совета НАТО-Украина.

Видео дня

После этого президент США проведет мероприятия с участием почти 20 союзников и партнеров, которые подписали соглашения о безопасности с Киевом

"Хотя у президента будет довольно напряженный график, мы работаем над организацией встреч с различными мировыми лидерами на полях саммита, включая президента Зеленского. И в ближайшие дни у нас будет больше информации о них, которой мы поделимся", - говорится в сообщении.

Саммит НАТО в Вашингтоне - последние новости

Лидеры Североатлантического Альянса встретятся уже 9 июля, саммит продлится три дня. Также известно, что приглашение получил украинский президент Владимир Зеленский.

Киеву известно, что Украина не получит приглашение в НАТО в этом году, но украинцы хотели бы увидеть мощные шаги от США.

Вас также могут заинтересовать новости: