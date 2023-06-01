Президент подчеркнул, что Украина сыграет ключевую роль в ситуации с ПМР.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно вероятной судьбы так называемого Приднестровье.По его словам, Украина сыграет основную роль в ключевых процессах этого псевдообразования.

"Украина точно будет играть одну из главных ролей (в судьбе Приднестровья. - прим.), потому что у нас граница. Относительно того, что делать с теми, кто там на территории, с войсками... Они захотят жить - уйдут. Такси я им заказывать не буду. Найдется путь. Тот, кто хочет жить, всегда находит выход",-сказал президент во время пресс-конференции в Молдове по итогам визита.

Зеленский в Молдове - последние новости

В четверг, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества.

"Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", - прокомментировал Зеленский свой визит.

Во время визита президент заявил, что Украина готова к членству в Организации Североатлантического договора, но ожидает от Альянса достижения соответствующего консенсуса.

Также в Молдове президент Сербии Александр Вучич встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В марте посол Украины в Сербии Владимир Толкач в интервью изданию Nova.rs говорил, что над встречей или телефонным разговором президентов работают дипломаты.

Вас также могут заинтересовать новости: