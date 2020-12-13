Во фракции "Голоса" ждут, что будут рассматриваться вопросы о принятии госбюджета-2021.

Завтра утром председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков соберет совещание глав фракций.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Завтра на 10: 00 глав фракций снова собирает спикер", - написал он.

"Предполагаемая повестка: готовность бюджета-2021. Все-таки во вторник голосование уже. Порядок рассмотрения закона про спецстатус Донбасса (он проходит, если только голосуют сразу в целом). Кадровые назначения тоже стоит обсудить. Ну, и, наверное, обсудим график работы Рады во время январского локдауна", - сообщил Железняк.

Госбюджет-2021

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

9 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент будет рассматривать проект закона О государственном бюджете Украины на 2021 год 15 декабря.

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Автор: Татьяна Поляковская