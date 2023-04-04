Ранее чиновнику было сообщено о подозрении за незаконную передачу частному предприятию здания Государственной курортной бальнеолечебницы в Киеве.

Разоблачен заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины на попытке дать 150 тысяч долларов взятки за изменение меры пресечения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Фамилия не называется, но ранее в СМИ речь шла о Владимире Саенко, которому было сообщено о подозрении в незаконной передаче частному предприятию здания Государственной курортной бальнеолечебницы в Киеве.

"Чиновник через посредника планировал передать 150 тысяч долларов США для изменения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей", - говорится в сообщении.

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При этом в ГБР напомнили, что в декабре 2022 года сообщено о подозрении заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины.

Подозрение чиновнику Федерации профсоюзов - что известно

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2022 года заместителю главы Федерации профсоюзов Украины сообщили о подозрении за незаконное отчуждение здания Государственной курортной бальнеологической больницы в Киеве в 2019 году. По делу проходят еще и четверо бывших должностных лиц Главного управления коммунальной собственности КГГА.

Согласно заключению судебной оценочно-строительной экспертизы, общая стоимость помещения составляла 138 млн 308 тыс. грн. Больница, которая вообще не подлежала отчуждению, была продана, еще и по значительно более низкой стоимости.

Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой в виде залога в размере 124 млн грн, а также отстранил от должности заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины сроком на два месяца. Это решение было неоднократно пролонгировано.

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