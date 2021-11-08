С 8 ноября часть сотрудников будут вынуждены не ходить на работу, зарплаты их также временно лишат.

С сегодняшнего дня невакцинированных сотрудников некоторых сфер в Украине начнут отстранять от работы без сохранения заработной платы. В Федерации профсоюзов Украины рассказали, насколько подобные ограничения сопоставимы с нормами законодательства.

Глава ФПУ Григорий Осовой в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, что обязательство сотрудника вакцинироваться противоречит КЗоТ лишь в части сроков.

"Об изменении существенных условий труда работников нужно предупреждать согласно статье 32 Кодекса законов о труде не позднее чем за два месяца до введения таких изменений. И поэтому введение обязанности работника провести вакцинацию или не допуск к работе входит в противоречие со статьей Кодекса о труде", - отметил Осовой.

Противопоставлением подобному нарушению он назвал закон "Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Статья 5 этого документа также имеет требования к общественным правилам.

Читайте такжеЮрист рассказала, законно ли отстранять от работы невакцинированных и не платить им зарплату"Если наступает ковид, наступает пандемия, то вводятся особые режимы, вводятся правила поведения граждан в таких чрезвычайных условиях. Такие условия не только в Украине, но и во всем мире. Поэтому понятно, что власть пытается максимально стимулировать население к проведению вакцинации", - говорит эксперт.

Осовой также сообщил о пятикратном увеличении с начала года числа умерших от коронавируса.

"К сожалению, другого способа ни ВОЗ, ни наш Минздрав не нашли для того, чтобы противодействовать таким массовым заболеваниям населения. Мы видим последствия этой болезни. Я могу сказать, что за 9 месяцев этого года количество людей, погибших в результате COVID-19 на производстве, кто работал, увеличилось в 5 раз. Что самое обидное, среди них значительная часть - медицинские работники, которые ежедневно выполняют свои профессиональные обязанности и подвергают себя такой опасности", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, с понедельника, 8 ноября, в Украине будут отстранять от работы без сохранения зарплаты чиновников и работников образовательных учреждений, которые отказываются вакцинироваться. В этот день вступает в силу приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Ограничения также будут касаться тех сотрудников, которые работают в удаленном режиме.

Автор: Юрий Годован