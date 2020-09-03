Также в повестке дня три законопроекта, которые касаются создания Бюро экономической безопасности.

Сегодня Верховная Рада внесет изменения в законы, касающиеся избирательных процедур.

Как передает корреспондент УНИАН, предусмотрено рассмотрение проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения отдельных избирательных процедур".

Повестка дня Рады 3 сентября

Также запланировано включить в повестку дня и принять решение по проекту закона о внесении изменений в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

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Кроме того, в повестке дня три законопроекта о создании Бюро экономической безопасности.

Предусмотрено также рассмотрение проекта закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством.

Парламент планирует рассмотреть законопроекты, касающиеся урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи.

Также народные депутаты планируют рассмотреть вопрос увольнения члена Счетной палаты Александра Яременко.

Трансляция заседания Рады 3 сентября

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Автор: Надя Пришляк