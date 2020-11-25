Журналист Сергей Гармаш также сообщил, что Россия продолжает притворяться посредником, а не участником минских переговоров.

Журналист Сергей Гармаш, который на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы представляет отдельные районы Донецкой области, заявил, что сегодня состоялось самое жесткое заседание ТКГ при его участии.

Об этом Гармаш написал в Facebook.

"Они достали даже всетерпеливого, дипломатичного Кравчука!", - отметил Гармаш.

Он отметил, что боевики ОРДЛО не являются членами ТКГ, и поэтому нельзя на минских переговорах рассматривать поданные ими предложения, и, в частности, их так называемый план по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Тем более, - что все решения, наработанные в ТКГ, будет имплементировать или не имплементировать Верховная Рада Украины. А как она может имплементировать план по урегулированию конфликта, если вторая сторона конфликта (финансирующая и контролирующая его) не хочет подавать его от своего имени как член ТКГ и участник переговоров, а просовывает от нечлена (от имени боевиков - УНИАН), который не субъект и не несет никакой ответственности за невыполнение принятых решений?", - заявил Гармаш.

Он добавил, что боевики "заинтересованы в том, чтоб конфликт не заканчивался".

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По его словам, глава украинской делегации Леонид Кравчук "просил РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации или подать план ОРДЛО от имени российской делегации".

В этой связи представитель РФ Борис Грызлов заявил, что "если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может…".

"Раз у Москвы нет желания брать на себя ответственность за достигнутые договоренности, раз она продолжает играть в посредника, а не участника переговоров, то, очевидно, что все эти "дорожные карты ОРДЛО" рассчитаны не на мирное урегулирование, а просто на субъективизацию своих марионеток и понижение роли «нормандской четверки», в которой Россия оказалась одна против троих. Сегодня на ТКГ это было особенно явно", - подчеркнул Гармаш.

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При этом он считает, что ОБСЕ на переговорах "играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора".

"Я не жалуюсь, я описываю ситуацию, которая, по-моему, созревает к тому, что Украине придется менять свою тактику переговоров в минском процессе", - отметил Гармаш.

Заседание ТКГ по Донбассу: что известно

Сегодня, 25 ноября, на заседании ТКГ украинская делегация предложила на следующей неделе провести внеочередное заседание, на котором обсудить освобождение удерживаемых лиц и разблокирование работы КПВВ.

Кравчук призвал РФ взять политическую ответственность за выполнение договоренностей лидеров стран "нормандского формата", согласованных на саммите в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.

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Автор: Виталий Саенко