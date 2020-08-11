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Рада может собраться 25 августа - нардеп

12:00, 11 августа 2020
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев не исключает, что народные депутаты соберутся на внеочередную сессию 25 августа.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос, соберется ли парламент, чтобы рассмотреть законопроект об увеличении минимальной заработной платы.

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"Я убежден, что соберется. Ориентировочная дата - 25 августа. Но это еще не официальная информация. Я убежден, что мы поддерживаем эту инициативу президента", - отметил он.

Кроме того, по словам председателя комитета, на этом заседании парламент должен рассмотреть и другие законопроекты.

Он не уточнил, о каких именно законопроектах может идти речь, только отметил, что осталось много вопросов, которые Верховная Рада не успела рассмотреть в течение предыдущей сессии.

Что говорили о внеочередном заседании раньше

  • 21 июля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил проведение внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа.
  • 6 августа президент Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.
  • В Офисе президента ожидают, что парламент примет предложенные изменения в бюджет на внеочередной сессии в августе.

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