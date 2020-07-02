Нардепы инициируют внеочередное заседание Верховной Рады сегодня вечером

Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что депутаты хотят завершитьрассмотрение законопроекта об игорном бизнесе и принять законы, связанные с эпидситуацией.

Фракция "Слуга народа" инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады сегодня в 18.00.

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Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Слуги собирают внеочередное заседание сегодня в 18:00. Хотят закончить с игорным бизнесом и принять «ковидные» законопроекты: 3668, 3671, 3668, 3486", - написал депутат.

Он пошутил, что это "откровенно, креативный ход".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада с 30 июня рассматривает во втором чтении законопроекта о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д).

Сегодняшней повесткой дня работы парламента также предусмотрено рассмотрение ряда других законопроектов.

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