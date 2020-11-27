Из закона о НАБУ предлагается изъять положения, согласно которым Бюро образуется президентом, а его директор - назначается и увольняется главой государства.

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (№4437), которым предлагается расширить полномочия парламента в вопросе увольнения директора НАБУ.

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Им предлагается установить, что НАБУ образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины"

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В то же время, из этого закона предлагается исключить положение, согласно которому НАБУ образуется президентом в соответствии с этим и другими законами Украины.

Устанавливается, что руководство деятельностью НАБУ осуществляет его директор, который назначается на должность и увольняется в порядке, определенном настоящим законом.

Сейчас директор НАБУ назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины. Согласно действующему положению, ВР может принять такое решение только при наличии одного из 7 конкретных оснований из списка:

несвоевременное представление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления

наличие заключения комиссии по проведению независимой оценки (аудита) деятельности НАБУ о неэффективности деятельности Национального бюро и ненадлежащем выполнении обязанностей его директором.

Что предусматривает законопроект

Предлагается установить, что Верховная Рада при наличии всего приведенного в законе перечня оснований для прекращения полномочий директора НАБУ, по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава ВР, может принять решение об увольнении директора НАБУ.

Кроме того, директор НАБУ не может быть уволен, а решение (ныне - указ президента) о его назначении не может быть отменено, кроме оснований для его увольнения, приведенных в законе.

В заключительных и переходных положениях законопроекта, в частности, отмечается, что лицо, по состоянию на день вступления в силу данного закона занимает должность директора НАБУ, продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения директора НАБУ в порядке, определенном законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", но не позднее окончания срока его полномочий.

В случае прекращения полномочий этого лица или его увольнения, полномочия директора НАБУ продолжает осуществлять первый заместитель директора до момента назначения директора НАБУ в порядке, определенном законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Конституционный суд и НАБУ

28 июля Конституционный суд признал неконституционным указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В сентябре Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ. В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и увольнять с должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

26 ноября во время внеочередного заседания правительства было сообщено, что Кабинет министров Украины предложит Верховной Раде законопроект, которым предусмотрено предоставить ей полномочия увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Автор: Татьяна Поляковская