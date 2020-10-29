Президент не уверен, что судьи Конституционного Суда сами решили сделать то, что они вчера натворили.

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление добропорядочности судопроизводства в Конституционном суде.

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Как сообщила пресс-служба президента об этом он сказал на срочном закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно безотлагательных мер, которые должно принять государство после решения Конституционного суда относительно неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Глава государства особо отметил угрозы, которые составляет такое решение для страны и ее национальной безопасности.

«У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Мирового банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное – мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра",- сказал Зеленский.

«Я не уверен, что судьи Конституционного Суда сами решили сделать то, что они вчера совершили. Надо делать быстрые, но адекватные шаги. На законодательном уровне - я уверен, что это справедливо, – безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине», – акцентировал президент.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

Как известно, в июле 2020 года 49 народных депутатов обратились в Конституционный суд с ходатайством признать закон "О Высшем антикоррупционом суде" от 7 июня 2018 года № 2447-VIII таким, что не соответствует Конституции. Народные депутаты считают закон неконституционным в целом.

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

28 июля КС признал неконституционным указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

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Автор: Юлия Петриченко