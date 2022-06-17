По словам британского премьера, его страна хочет обеспечить Украине стратегическую выносливость, поэтому будет усиливать мировую дипломатическую коалицию и работать над усилением санкций против РФ.

За 114 дней нападения на Украину Россия не достигла тех целей, которые определила для себя на первую неделю.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время совместного с президентом Владимиром Зеленским брифинга по итогам их встречи в Киеве.

"Украина страдает, украинские военные страдают, но есть все признаки и доказательства, что войска РФ находятся под значительным давлением, несут тяжкие потери, колоссально тратят свое вооружение. За 114 дней нападения на Украину они до сих пор не достигли тех целей, которые определили для себя на первую неделю", – сказал британский премьер.

По его словам, Великобритания хочет обеспечить Украине стратегическую выносливость, поэтому усилит мировую дипломатическую коалицию в поддержку нашего государства и будет работать над усилением санкций против РФ.

"Я понимаю необходимость продолжения финансовой поддержки Украины, разблокирования экспорта зерновых, который Путин взял в заложники, пытаясь избавить мир еды", – отметил Джонсон.

Премьер-министр Великобритании заверил, что его страна готова и в дальнейшем предоставлять Украине вооружение, организовывать подготовку военных для его применения.

"Украинский народ и ВСУ смогут благодаря этому сделать то, что хотят на самом деле сделать украинцы, а именно – выгнать агрессора из Украины", – подчеркнул Джонсон.

Как сообщал УНИАН, 17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь прибыл с визитом в Украину.

Это второй визит Джонсона в Киев с начала полномасштабной войны. Предыдущий состоялся в начале апреля.

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