Президент Украины Владимир Зеленский просил партнеров ввести превентивные санкции против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но они "не хотели слышать" обращение Киева.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждение об опасности нападения России, пишет LIGA.net.
По словам Никифорова, тогда президент Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом: лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации по угрозе вторжения РФ в Украину.
"Поэтому фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И здесь уже можно сказать, что наши партнеры не хотели нас слышать", – добавил пресс-секретарь Зеленского.
Ранее Зеленский, разведка и другие высокопоставленные чиновники заявляли, что в Украине видели подготовку РФ к вторжению, но неожиданными стали "объем и дерзость".
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ожидалось, что Россия нападет 22 февраля, а не 24 февраля, но о точной дате предупредить украинцев не могли "из-за соображений безопасности".
Вместе с тем накануне вторжения Зеленский заявил, что пока в вопросах поддержки Украины, энергетической безопасности и превентивных санкций против РФ будет тишина - тишины не будет на Донбассе.
"Что еще мы можем сделать сейчас? Продолжить действенно поддерживать Украину и ее обороноспособность, предоставить четкую европейскую перспективу, имеющихся для стран-кандидатов инструментов поддержки, четких и обозримых временных рамок вступления в Альянс. Поддержать трансформации в нашей стране. Создать для Украины Фонд устойчивости и восстановления. И программу ленд-лиза поставки новейших вооружений, техники и оборудования для нашей армии, которая защищает всю Европу", - отметил президент в феврале 2022 года.
Кроме того, по его словам, необходимо было выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания агрессии РФ, гарантировать энергетическую безопасность Украины, обеспечить ее интеграцию в энергетический рынок ЕС.
Однако ничего из этого странами-партнерами до начала войны 24 февраля 2022 года сделано не было.
А даже премьер-министр Британии Джонсон тогда заявлял о готовности ввести санкции против Российской Федерации только после того, как "сапог" первого российского солдата зайдет глубже в Украину.
"Также вместе с другими странами мы готовим пакет санкций и других мер, которые будут применены в тот момент, когда первый русский сапог зайдет еще глубже на украинскую территорию. Мы осуществили эту всю работу и подготовили все это не для демонстрации враждебности по отношению к России, но как свидетельство, что мы всегда будем выступать за свободу и демократию и украинский суверенитет перед лицом агрессии", - подчеркнул он.