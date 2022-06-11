Президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы остановить Путина, но его не слушали.

Президент Украины Владимир Зеленский просил партнеров ввести превентивные санкции против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но они "не хотели слышать" обращение Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждение об опасности нападения России, пишет LIGA.net.

По словам Никифорова, тогда президент Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом: лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации по угрозе вторжения РФ в Украину.

"Поэтому фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И здесь уже можно сказать, что наши партнеры не хотели нас слышать", – добавил пресс-секретарь Зеленского.

Ранее Зеленский, разведка и другие высокопоставленные чиновники заявляли, что в Украине видели подготовку РФ к вторжению, но неожиданными стали "объем и дерзость".

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ожидалось, что Россия нападет 22 февраля, а не 24 февраля, но о точной дате предупредить украинцев не могли "из-за соображений безопасности".

Вместе с тем накануне вторжения Зеленский заявил, что пока в вопросах поддержки Украины, энергетической безопасности и превентивных санкций против РФ будет тишина - тишины не будет на Донбассе.

"Что еще мы можем сделать сейчас? Продолжить действенно поддерживать Украину и ее обороноспособность, предоставить четкую европейскую перспективу, имеющихся для стран-кандидатов инструментов поддержки, четких и обозримых временных рамок вступления в Альянс. Поддержать трансформации в нашей стране. Создать для Украины Фонд устойчивости и восстановления. И программу ленд-лиза поставки новейших вооружений, техники и оборудования для нашей армии, которая защищает всю Европу", - отметил президент в феврале 2022 года.

Кроме того, по его словам, необходимо было выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания агрессии РФ, гарантировать энергетическую безопасность Украины, обеспечить ее интеграцию в энергетический рынок ЕС.

Однако ничего из этого странами-партнерами до начала войны 24 февраля 2022 года сделано не было.

А даже премьер-министр Британии Джонсон тогда заявлял о готовности ввести санкции против Российской Федерации только после того, как "сапог" первого российского солдата зайдет глубже в Украину.

"Также вместе с другими странами мы готовим пакет санкций и других мер, которые будут применены в тот момент, когда первый русский сапог зайдет еще глубже на украинскую территорию. Мы осуществили эту всю работу и подготовили все это не для демонстрации враждебности по отношению к России, но как свидетельство, что мы всегда будем выступать за свободу и демократию и украинский суверенитет перед лицом агрессии", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: