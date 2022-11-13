Евгений Мецгер, который фигурировал в деле о нападении на журналистов программы "Схемы", стал председателем правления ПАО "Украинская финансовая жилищная компания".

Экс-председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, которого уволили осенью 2021 года за нападение на журналистов "Схем", получил должность в другой государственной компании - наблюдательный совет ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" в пятницу, 11 ноября 2022 года, назначила Мецгера председателем правления.

Владельцем этой компании является Минэкономики.

"Председателем правления частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" избран Евгения Мецгера. Такое решение наблюдательный совет общества принял сегодня, 11 ноября, на своем заседании", – говорится в сообщении на сайте "Укрфинжилья".

Отметим, что целью деятельности "Укрфинжилья" является обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования, содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем. Эта организация на 100% принадлежит Министерству экономики Украины.

Евгений Мецгер и инцидент с журналистами "Схем"

Ранее Мецгер был советником вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко и министра инфраструктуры Александра Кубракова и занимал должность председателя правления государственного "Укрэксимбанка". Однако 4 октября 2021 года во время интервью Евгения Мецгера журналистам программы "Схемы" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов, и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана.

В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

6 октября по обращению журналистов полиция открыла производство по ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Позже журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий председателя правления "Укрэксимбанка".

Мецгеру вручили подозрения по частям 1 и 3 статьи УК о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и в незаконном лишении свободы человека (ст. 146).

11 октября Голосеевский райсуд Киева избрал Евгению Мецгеру мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В тот же день Мецгер заявил, что написал заявление об увольнении с должности председателя правления банка.

Позже стало известно, что дело против Евгения Мецгера и трех его подчиненных, причастных к нападению на журналистов, передали в суд, не приобщив к материалам ключевые доказательства. Отсутствие этих доказательств ставит под угрозу возможность доказывания вины обвиняемых.

Все же Голосеевский районный суд Киева признал Мецгера виновным в препятствовании деятельности журналистов и присудил ему мизерный штраф в размере 3400 гривень.

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