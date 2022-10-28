Запад перешел от абстрактных угроз в адрес РФ к конкретизации последствий.

На Западе произошло важное изменение в контексте ядерного сдерживания России, поскольку страны Запада перешли от абстрактных предупреждений в адрес РФ к описанию конкретных последствий в случае применения Кремлем ядерного оружия.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

По словам Кулебы, еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину наша страна говорила партнерам, что их предупреждения в адрес РФ являются слишком абстрактными. Он подчеркнул, что россияне "воспринимали это как приглашение, потому что президент Путин понимает только язык силы".

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"И когда Россия вбросила дезинформацию о "грязной бомбе", состоялось очень много разговоров у президента и меня с международными партнерами. И очень важно, что партнеры говорили: мы донесли до Российской Федерации, что будет, если они прибегнут к применению ядерного оружия. И мы сделали это на языке, который понимает президент Путин", – пояснил министр иностранных дел.

Кулеба добавил, что это свидетельствует об изменении подходов. Запад перешел от абстрактных угроз (что-то там мы тебе сделаем, если ты на это пойдешь) к конкретизации последствий, к которым Россия не может подготовиться, чтобы предотвратить их влияние".

"Это свидетельствует о том, что Запад очень серьезно воспринимает эту угрозу. В то же время Россия продолжает нагнетать, они начали ядерные учения "Гром", но сейчас ситуация принципиально иная. У нас нет оснований говорить, что Россия прямо сейчас готовится нанести ядерный удар. Но они, безусловно, нагнетают эту тему, раскручивают определенную логику событий", – резюмировал глава МИД.

Угрозы РФ применить ядерное оружие: что необходимо знать

С начала полномасштабной войны России против Украины РФ неоднократно угрожала Украине и миру применением ядерного оружия.

Американский историк-исследователь современной России, доктор исторических наук Юрий Фельштинский считает, что президент РФ Владимир Путин – опасный человек, который вполне может применить ядерное оружие. Он предположил, что Россия может нанести ядерный удар по Украине с территории Беларуси.

В то же время советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан подчеркнул, что США не будут делать никаких отличий в ответ на использование Россией любого вида ядерного оружия в войне с Украиной. По его мнению, США и страны-партнеры должны направить очень четкий и решительный сигнал России о том, что в Кремле не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в войне против Украины.

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