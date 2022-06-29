Стратегические ядерные силы Альянса остаются наивысшей гарантией безопасности союзников, говорится в документе.

НАТО закрепил в новой Стратегии концепция НАТО предусматривает, что стратегические ядерные силы Альянса остаются наивысшей гарантией безопасности союзников.

Об этом говорится в тексте принятой лидерами Альянса Стратегической концепции, которая есть в распоряжении "Европейской правды".

"В Стратегической концепции 2022 года подтверждается, что наивысшей гарантией безопасности союзников являются стратегические ядерные силы Альянса. Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным союзом", - говорится в принятом решении.

В то же время НАТО считает, что обстоятельства, при которых Альянсу, возможно, придется применить ядерное оружие, крайне маловероятны.

Стратегические ядерные силы Альянса, особенно сша, является самой высокой гарантией безопасности НАТО, говорится в решении. Независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и Франции играют свою сдерживающую роль и вносят значительный вклад в совместную безопасность альянса, говорится в документе.

Отмечается, что центры принятия решений этих союзников способствуют ядерному сдерживанию.

НАТО подчеркивает, что, сохраняя ядерное оружие, Альянс "стремится сделать мир безопасным для всех" и создать условия для "мира без ядерного оружия", поэтому подчеркивает уникальную роль ядерного сдерживания.

"НАТО предпримет все необходимые меры для обеспечения надежности, эффективности, безопасности миссии ядерного сдерживания... НАТО будет продолжать поддерживать надежное сдерживание, укреплять свои стратегические коммуникации, повышать эффективность своих учений и снижать стратегические риски", - говорится в тексте Стратегической концепции.

Ранее лидеры стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) в новой стратегической концепции признали, что Россия составляет прямую угрозу безопасности Альянса.

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