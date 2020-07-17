Женщина и украиноязычная: Верещук рассказала о своих преимуществах на выборах мэра Киева (видео)

16 июля Ирина Верещук победила во внутрипартийных праймериз «Слуги народа».

Кандидат в мэры Киева от «Слуги народа» Ирина Верещук считает своими преимуществами на местных выборах то, что она женщина, и то, что она рождена в украиноязычной среде.

Об этом она рассказала в комментарии Радио Свобода.

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«Не без того, что я – женщина, и это тоже добавляет. Я всегда выступала за то, чтобы голосовали как можно больше за женщин в терробщин, за женщин в председатели городских советов», – сказала она.

При этом она намекнула на более широкие амбиции.

«Наше преимущество, как кандидата от «Слуги народа», является бесспорной и очевидной, потому что и президент, и правительство, и монобольшинство в парламенте будут от одной партии. Это беспрецедентно, такого еще в истории Украины не было. Представьте себе, председатель Киева от «Слуги народа», насколько это, так сказать, короткая тропа и до президента, и до правительства, и до тех изменений, которые нужно провести в Киевском горсовете и на законодательном уровне», – сказала Верещук.

Она отметила, что является украиноязычной, «украинкой из украиноязычной среды», и что ее «воспитала Украина».

Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября. 16 июля во внутрипартийных праймериз «Слуги народа» победила депутат Ирина Верещук. Ее поддержали 83 депутата, Качуру – 3, Дубинского – 41, Тищенко – 30, Гурина – 15.

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