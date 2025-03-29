Аналитики ISW полагают, что Кремль продолжает придерживаться своей цели.

Российский диктатор Путин затягивает процесс окончания войны против Украины путем возвращения в информационное пространство заявлений о "нелегитимности" украинского президента Владимира Зеленского и необходимости "внешнего управления" как условия для мирных переговоров.

Об этом заявили аналитики Института по изучению войны (ISW) в новом отчете. "Кремль манипулирует переговорами и пытается добиться от Запада дополнительных уступок после прогресса, достигнутого на переговорах о прекращении огня", - говорится в отчете.

Аналитики ISW полагают, что Кремль придерживается своей цели: затягивать любые переговоры о временном прекращении огня на линии фронта или постоянном мирном соглашении, чтобы продолжать добиваться постепенной оккупанции новых украинских территорий и "создавать благоприятные условия для капитуляции Украины".

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Заявление Путина о внешнем управлении Украиной

27 марта Путин заявил о целесообразности введения в Украине "внешнего управления" под эгидой ООН.

Ранее Путин постоянно говорил, что считает президента Зеленского и Верховную Раду "нелегитимными" из-за того, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украине не проводились выборы. Напомним, проведение выборов во время войны запрещено украинской конституцией и другими законами.

На следующий день в ООН отреагировали на идею Путина ввести в Украине внешнее управление. Генсек ООН Антониу Гутерреш идею российского диктатора серьезно не воспринял.

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