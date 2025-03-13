Только на выборы президента Украины нужно более 6 млрд гривень.

Проведение президентских, парламентских и местных выборов в Украине будет стоить более 200 миллионов долларов. Такую сумму назвал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Дубовик.

"Мы не будем привязываться к году или дате. Выборы президента Украины – это более 6 млрд грн, или где-то около 150 млн долларов. Парламентские выборы немного дешевле – около 4 млрд грн, местные – более 4 млрд грн. То есть где-то до 90-100 млн долларов", – пояснил он в интервью LB.

Если совмещать процессы, все три вида выборов, то нужен 221 млн долларов. Но это только избирательные расходы.

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Дубовик отметил, что есть также и расходы на создание избирательной инфраструктуры на местах органами местной власти, МИД и Минобороны. Речь идет о разминировании путей к избирательным участкам, обустройстве кабин, аренде помещений за рубежом и тому подобное.

Выборы в Украине

Как известно, очередные президентские выборы в Украине весной 2024 года. Но из-за действия режима военного положения голосование отложено на неопределенный срок. Вопрос проведения выборов в условиях войны поднимался уже не раз – однако есть много вопросов относительно того, как организовать это на практике, учитывая оккупацию территорий, обстрелы, а также тот факт, что большое количество избирателей находится на фронте.

В конце февраля первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что проведение выборов в ближайшее время маловероятно. По его словам, значительная часть людей выехали из зоны боевых действий, но не изменили место регистрации. Кроме того, существует вопрос безопасности. К тому же, уничтожена часть инфраструктуры.

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