В случае временного перемирия с РФ президентские выборы в Украине проводиться не будут.

В Украине не отменят военное положение в случае объявления 30-дневного перемирия на фронте. Также в это время не будут проводиться президентские выборы. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Repubblica.

"30-дневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения и процедур по защите страны невозможна за столь короткий срок. Потребуются переговоры, проверенные наблюдатели, способные фиксировать нарушения перемирия и обеспечивать разведение сторон. Мы должны сохранять способность сражаться до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована", - сказал он.

Также Подоляк отметил, что выборы в Украине не будут проводиться в случае объявления 30-дневного перемирия, так как пока невозможно гарантировать безопасность избирательных участков и избирательной кампании. Он подчеркнул, что это станет возможным, если начнутся переговоры о стабильном прекращении огня, гарантированном нейтральными наблюдателями.

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В разговоре с журналистами Подоляк заявил, что Украина не отказывается от своих "красных линий". По его словам, суверенитет нашей страны остается приоритетом.

"Нет. Они ("красные линии" - УНИАН) не могут измениться ни физически, ни идеологически, ни политически. Территориальная целостность - это вопрос выживания: Россия оккупирует украинскую территорию как средство давления. В 2014 и 2022 годах она не была за это наказана. Наш суверенитет попирается. Он (российский диктатор Владимир Путин - УНИАН) считает, что у нас не должно быть отношений с экономическими, политическими и военными союзами, мы не имеем права быть защищенными коллективными обязательствами. И он настаивает на том, чтобы Украина отказалась от своей идентичности, истории, культуры, языка и информации. Мы должны избавиться от армии, а если ему что-то не понравится, он сменит правительство. Это неприемлемо. Мы должны создать гарантии безопасности, глобальную систему обороны, ракетные базы. Реорганизовать армию, увеличить инвестиции в военное производство. Нам нужны конкретные обязательства со стороны стран ЕС", - поделился советник руководителя ОП.

Подоляк считает, что Путин не намерен соглашаться на временное прекращение огня. Он уверен, что пока остается наблюдать за тем, что в итоге решит сделать российский диктатор.

"Его ответ неоднозначен. С одной стороны, он говорит: "Конечно, это ясно, это необходимо", но с другой стороны, он продолжает говорить, что есть нюансы. И они стирают саму идею перемирия", - подчеркнул Подоляк.

По словам советника главы ОП, Путин фактически призывает Украину перестать защищать себя и отказаться от военных поставок, производства оружия и контроля над линией фронта. Он заявил, что на эти условия Киев не пойдет.

Тем не менее Подоляк заверил, что встреча представителей Украины с делегацией в Саудовской Аравии прошла очень хорошо:

"Стало ясно, кто хочет продолжать войну. Наш опыт с 2014 года говорит нам, что Москва нарушает все договоренности. Саммит поставил ее в положение, когда придется прояснить ситуацию. Посмотрим".

Помимо этого Подоляк поделился с журналистами, что на саммите от США не было жесткой повестки относительно того, на какие уступки придется пойти Украине ради мира.

"Есть интересы США, неоднократно озвученные Трампом, которые требуют быстрого и эффективного решения проблемы войны. Они хотят иметь прозрачные экономические отношения с Украиной, в которую они вложили значительные военные и финансовые ресурсы. И Украина очень заинтересована в возобновлении эффективных двусторонних отношений: у США есть критически важный арсенал, такой как противоракетная оборона, специальные боеприпасы и разведка. Москва должна показать свое истинное отношение переговорами, прекращением войны и перемирием. И она ответит негативно", - добавил советник главы ОП.

Также Подоляк заявил, что Украина доверяет президенту США Дональду Трампу. По его словам, американский лидер реализовал свои предвыборные цели и остается союзником нашей страны.

Кроме того, журналисты спросили у Подоляка, обсуждался ли вывод украинских войск с Курской области во время встречи с американцами в Саудовской Аравии. Он заверил, что тактика и военная стратегия не обсуждались во время саммита.

"Война продолжается, и каждая операция выполняет задачи, определенные генеральным штабом. Операция под Курском показывает неспособность России защитить свою территорию, это ключевой аргумент в возможных переговорах. И он остается в силе", - сказал советник главы ОП.

30-дневное перемирие с РФ - важные новости

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российский диктатор Владимир Путин стремится к продолжению войны. По его словам, глава РФ не хочет соглашаться на 30-дневное перемирие.

Кроме того, в The Telegraph писали, что Путин использует классическую российскую тактику, чтобы отсрочить перемирие. Отмечается, что он решил затянуть ситуацию, чтобы продолжать борьбу как можно дольше.

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