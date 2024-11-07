Действующий президент США Джо Байден прокомментировал поражение Камалы Харрис на выборах. Он отметил, что кандидат от демократов вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах, говорится в заявлении на сайте Белого дома.
"Америка увидела Камалу Харрис, которую я знаю и которой глубоко восхищаюсь. При чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, которая воплотила то, что возможно, если руководствоваться сильными моральными принципами и четким видением нации... для всех американцев", - сказал Байден.
Он также добавил, что решение предложить Харрис должность вице-президента в 2020 году было самым первым и лучшим. Байден не сомневается, что вице-президент "будет продолжать борьбу целенаправленно, решительно и с радостью".
"Она будет продолжать быть чемпионом для всех американцев... Она будет продолжать быть лидером, на которого наши дети будут равняться в течение следующих поколений, поскольку она оставляет след для будущего Америки", - отметил Байден.
Трамп победил на выборах в США
5 ноября в США состоялись президентские выборы. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. Ряд иностранных лидеров, в том числе президент Украины, уже поздравили его с победой.
Зеленский подчеркнул, что провел замечательный телефонный разговор с Трампом, во время которого лидеры договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество.