Действующий американский лидер отметил, что страна увидела Камалу Харрис, которой он глубоко восхищается.

Действующий президент США Джо Байден прокомментировал поражение Камалы Харрис на выборах. Он отметил, что кандидат от демократов вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах, говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Америка увидела Камалу Харрис, которую я знаю и которой глубоко восхищаюсь. При чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, которая воплотила то, что возможно, если руководствоваться сильными моральными принципами и четким видением нации... для всех американцев", - сказал Байден.

Он также добавил, что решение предложить Харрис должность вице-президента в 2020 году было самым первым и лучшим. Байден не сомневается, что вице-президент "будет продолжать борьбу целенаправленно, решительно и с радостью".

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"Она будет продолжать быть чемпионом для всех американцев... Она будет продолжать быть лидером, на которого наши дети будут равняться в течение следующих поколений, поскольку она оставляет след для будущего Америки", - отметил Байден.

Трамп победил на выборах в США

5 ноября в США состоялись президентские выборы. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. Ряд иностранных лидеров, в том числе президент Украины, уже поздравили его с победой.

Зеленский подчеркнул, что провел замечательный телефонный разговор с Трампом, во время которого лидеры договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество.

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