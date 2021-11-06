На внеочередных местных выборах в горсовет Карловской области новая политическая сила получила четверть голосов избирателей. Отныне "Украинцы" уверенно предстали на пестрой политической карте Украины.

Всеукраинская политическая партия "Украинци" зарегистрирована в январе 2021-го. Это партия нового формата, объединяющая поколение сознательных украинцев - современных создателей изменений, которые являются движущей силой развития государства. Основателем и председателем политсовета партии является украинский бизнесмен и председатель Ассоциации "Добросовестных налогоплательщиков" Егор Садовенко, лидером партии — председатель Совета арбитражных управляющих Днепропетровской области, адвокат и общественный деятель Андрей Палкин. Ведущей идеей партийной программы в области экономики является финансовая децентрализация до уровня налогоплательщиков и распределение бюджетов местных общин напрямую ее жителями.

"Украинцы" — партия тех, кто живет, работает и платит налоги в своем городе или селе. Тех, кто формирует местные бюджеты. И тех, кто должен непосредственно решать, куда тратить эти средства. Мы высоко ценим доверие избирателей — это мощнейший ресурс политической силы. Вместе с карловчанами мы будем выстраивать стратегию развития общины и воплощать ее в жизнь", — выразил благодарность избирателям руководитель Карловского городского отделения политической партии "Украинцы", депутат горсовета и, возможно, ее будущий секретарь Андрей Дуленко.

Выборы в горсовет Карловской объединенной территориальной общины стали для партии "Украинцев" первым электоральным опытом. Опытом удачным и показательным. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и в целом низкую активность избирателей из — за разочарования в политике и политиках в Карловской общине проголосовала почти половина электората-44,27% избирателей. И свои голоса они отдали не давно известным партиям, а дебютантам гонки - с 16 политических партий и 383 кандидатов, указанных в бюллетенях. Политическая партия "Украинцы" вдвое опередила своих ближайших конкурентов и обошла "Батькивщину", ОПЗЖ и "Слугу народа". Ее будут представлять в горсовете 7 депутатов - все карловчане, которые хорошо знают проблемы и перспективы развития региона и понимают, чем живут жители общины и что им нужно.

По данным ТИК, преодолели 5-процентный барьер и вошли в состав Карловского горсовета 7 партий:

1 "Украинцы" – 25,06%;

2 "Батькивщина" - 11,83%;

3 "Доверие" – 11,52%;

4 "Аграрная партия Украины" – 10,97%;

5 "Сила и честь" - 8,01%;

6 "За будущее" – 7,91%;

7 "Оппозиционная платформа – За жизнь" -5,17%.

Еще 9 политических сил — "Удар", "Партия Простых людей Сергея Каплина", "Украинская стратегия Гройсмана", "Европейская Солидарность", "Родной город", "Предложение", "Слуга народа", "Украинская республиканская партия", "Народный рух Украины" – ни одного мандата не получили и останутся вне депутатского корпуса Карловского городского совета.

В программе партии "Украинцы" немало внимания уделяется становлению экономической самодостаточности общества: содействие созданию новых рабочих мест и поощрение свободного предпринимательства через механизмы прямого доступа в бюджет общин предпринимателям; внедрение системы прозрачного налогообложения и прозрачного использования уплаченных налогов; жесткий контроль за использованием государственных ресурсов. Наверное, именно эти идеи больше всего откликнулись жителям Карловки, но они так же актуальны для других городов и общин Украины. Именно поэтому в самом названии партии заложено, что "Украинцы" будут работать для благосостояния всей Украины.

"Механизм распределения местного бюджета теми, кто его формирует, — налогоплательщиками - позволит украинцам самим стать властью. Это определяющее изменение системы, на которое мы нацелены изначально в Карловке. Для партии "Украинцы" победа на этих местных выборах — очень важна. Мы заявили о себе и сделали первый шаг к предстоящим выборам во всей стране", — подытожил Андрей Палкин.

Автор: Григорий Бондарь