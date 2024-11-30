По словам Алексея Макеева, "сегодня, как никогда, нужны действия".

Война России против Украины должна стать темой избирательной кампании в Германии, но немецким политикам стоит воздержаться от проведения "красных линий" для поддержки Киева. Об этом в интервью dpa заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

По его словам, "сегодня, как никогда, нужны действия, и именно этого я ожидаю от демократических партий в этой избирательной кампании".

"Я считаю, что неправильно рисовать красные линии вокруг себя, а не перед врагом и агрессором", - сказал дипломат.

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Издание отмечает, что это заявление было сделано после комментариев вице-канцлера Германии, министра экономики и солидера "Партии зеленых" Роберта Хабека, который раскритиковал нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Украине ракеты Taurus.

Отношения Украины и Германии - последние новости

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление относительно предачи ракет Taurus Украине. В частности, он обвинил кандидата в канцлеры Фридриха Мерца в "рискованной политике в отношении Украины".

Как сказал Шольц, "не надо играть в российскую рулетку с безопасностью Германии".

Ранее Шольц придумал новое оправдание, чтобы не передавать Украине Taurus. По его словам, немцы не поддерживают передачу Киеву дальнобойных ракет. По его словам, "в этой войне надо хорошенько подумать. как действовать разумно, как действовать благоразумно".

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