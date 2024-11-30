По словам канцлера ФРГ, он настроен на реальные переговоры о возможном мире.

Канцлер Германии снова раскритиковал идею передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет tagesschau.de со ссылкой на заявление политика на партийной конференции в Берлине.

В частности, Шольц обвинил кандидата в канцлеры Фридриха Мерца в "рискованной политике в отношении Украины".

"Все, что я могу сказать: будьте осторожны! Не надо играть в русскую рулетку с безопасностью Германии", - сказал канцлер.

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В то же время он, по его словам, остается "непоколебимым и здравомыслящим", и граждане Германии могут на это положиться. При этом Шольц подчеркнул, что настроен на реальные переговоры о возможном мире, "но не через голову Украины".

Передача Германией ракет Taurus Украине - последние новости

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц придумал новое оправдание, чтобы не передавать Украине Taurus. По его словам, немцы не поддерживают передачу Киеву дальнобойных ракет.

Как сказал Шольц, "в этой войне надо хорошенько подумать. как действовать разумно как действовать благоразумно".

До этого УНИАН сообщал, что Германия не будет передавать украинским военным ракеты, поскольку применение этого оружия потребует прямого привлечения немецких военнослужащих. Кроме того, Шольц боится, что Киев решит нанести удары по Москве и втянуть Германию в войну с Россией.

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