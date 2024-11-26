Он заявил, что передачу Украине Taurus не поддерживают граждане Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что граждане его страны не поддерживают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

Он подчеркнул, что в Европе идет война и "это тема, которая очень волнует граждан".

"И в этой войне надо хорошенько подумать. как действовать разумно. Как действовать благоразумно", - отметил он.

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Шольц заявил, что Германия под его руководством "стала самым большим сторонником Украины" и поддерживает стремление Украины защитить себя.

В то же время, заявил он, некоторые вещи остаются под запретом, например, поставка Taurus, и последующее использование их для ударов вглубь России.

"Я считаю, что это курс, который поддерживает большинство граждан", подчеркнул канцлер.

Taurus для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Германия не будет передавать украинским военным ракеты, поскольку применение этого оружия потребует прямого привлечения немецких военнослужащих. Кроме того, Шольц боится, что Киев решит нанести удары по Москве и втянуть Германию в войну с Россией.

В то же время экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что у Украины после распада коалиции в Германии и избрания нового канцлера есть все шансы получить дальнобойные ракеты Taurus, однако ждать придется минимум до конца апреля.

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