Политолог отметил, что скорее всего в рамках "прямой линии" президент РФ объявит о желании снова баллотироваться.

Российский политолог Анатолий Несмиян объяснил, зачем российскому диктатору Владимиру Путину переносить "прямую линию" на конец года. Он отметил, что смыслом этого мероприятия являются выборы в 2024 году.

"Объявлено, что в ноябре-декабре пройдет прямая линия Путина. Если кто уже подзабыл, то это мероприятие, на котором народ в лице работников ФСО и заинструктированные журналисты задают прямые и жесткие вопросы в лицо президенту. Вопросы, понятно, согласуются с инстанциями. Смысл этого унылого мероприятия - 2024 год. Там нужно проводить имитацию выборов президента, а потому следует соблюсти некоторые ритуалы. То, что Путин нехотя согласится еще немножечко поработать на благо страны, сомнений нет ни малейших. Из Кремля его можно только вынести вперед ногами. Никак иначе он оттуда все равно не уйдет", - отметил политолог в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что "ни "предвыборная кампания", ни сам процесс "выборов", ни итоговый "результат" никакого интереса не вызывают" - это всего лишь соблюдение ритуала.

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"Для этого и прямая линия. Как раз где-то в ноябре-декабре подходит срок, когда нужно заявить о том, что принято трудное решение еще послужить родине. Вот на "прямой линии" и сообщат ожидаемую новость. Все остальное будет просто обрамлением. Ну, проведут газ в какую-то богом забытую деревню и подарят еще одну инвалидную коляску какому-нибудь ветерану СВО. И устроят в детский дом сироту. Ничего нового. Все, как и всегда. Ну, и пару шуток ниже плинтуса - но это уже тоже неинтересно", - подытожил Несмиян

Прямая линия Путина 2023 - что известно

Прямую линию российского диктатора Владимира Путина планровали провести традиционно летом, но "несколько недель назад" стало понятно, что придется переносить событие. Предварительно планируется провести ее в ноябре-декабре.

Отмечается, что решение связано с ситуацией на фронте. В Кремле хотят дождаться определенности с ситуацией на поле боя и начала официальной кампании Путина по переизбранию на пост президента.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата прямой линии президента еще не определена. Кроме того, он указал, что о решении выдвигаться на новый срок Путин объявит своевременно.

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