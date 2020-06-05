Евросолидарность готова выдвинуть Кличко в мэры Киева

В партии обращают внимание на высокий рейтинг Кличко в опросах киевлян.

В партии «Европейская солидарность» предлагают мэру Киева Виталию Кличко возглавить их список на выборах городского головы столицы.

Об этом говорится в опубликованном 5 июня заявлении политической силы.

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В партии подчеркивают, что Кличко, согласно последним опросам, имеет самый высокий рейтинг среди всех возможных кандидатов в мэры.

«На предыдущих выборах Киевского городского головы в 2015 году мы поддержали вас как кандидата от нашей политической силы... Именно поэтому, исходя из интересов киевлян и государства, «Европейская Солидарность» готова и в этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы», – говорится в тексте заявления.

Как сообщал УНИАН, нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко выразил намерение баллотироваться в мэры Киева и заявил, что станет участником партийного праймериз.

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