цей матеріал доступний українською

Евросолидарность готова выдвинуть Кличко в мэры Киева

17:14, 05 июня 2020
Политика
78 0
Выборы мэра Киева - Евросолидарность готова выдвинуть Кличко в мэры Киева / УНИАН

Об этом говорится в опубликованном 5 июня заявлении политической силы.

Читайте такжеЛерос: Венедиктова должна расследовать связь прокурора Стояновского и смотрящего Комарницкого

В партии подчеркивают, что Кличко, согласно последним опросам, имеет самый высокий рейтинг среди всех возможных кандидатов в мэры.

«На предыдущих выборах Киевского городского головы в 2015 году мы поддержали вас как кандидата от нашей политической силы... Именно поэтому, исходя из интересов киевлян и государства, «Европейская Солидарность» готова и в этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы», – говорится в тексте заявления.

Как сообщал УНИАН, нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко выразил намерение баллотироваться в мэры Киева и заявил, что станет участником партийного праймериз.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter