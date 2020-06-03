Тищенко заявил, что хочет баллотироваться в мэры Киева

Нардеп отметил, что уже «пошел агитировать коллег и делиться своими наработками».

Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко выразил намерение баллотироваться в мэры Киева и заявил, что станет одним из участников партийного праймериз.

Об этом он написал в Facebook.

«Несмотря на достаточно живой интерес киевлян и журналистов, хочу сообщить: я иду на партийный праймериз. Я чувствую очень мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик и не могу их подвести», – заявил политик.

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При этом Тищенко добавил, что ждет от коллег по партии «конструктива» и «рождение новых идей» во время праймериз.

«И независимо от того, кто победит среди нас, победу прежде всего одержат киевляне, которые поддержат партию «Слуга народа» на выборах в Киевсовет и кандидата на должность городского головы», – написал депутат.

Также Тищенко отметил, что выступает «за новые подходы, новые и честные правила, новые идеи и смыслы», и уже «пошел агитировать коллег и делиться своими наработками».

Ранее СМИ рассказали об огромных долгах нардепа Тищенко, который "метит" в мэры Киева.

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