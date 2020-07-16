Ирина Верещук: что известно о кандидате в мэры Киева от "Слуги народа"

Недавно в прямом эфире телепередачи "Свобода слова" Ирина Верещук заявила, что Петр Порошенко в 2014 году поздравил Владимира Путина с Днем России.

В четверг, 16 июля, партия «Слуга народа» провела праймериз, по результатам которого выбрала Ирину Верещук кандидатом в мэры Киева на предстоящих выборах. Депутат с большим отрывом победила других кандидатов от партии. УНИАН собрал самую интересную информацию о потенциальном мэра Киева.

Биография Ирины Верещук

Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года в Раве-Русской Львовской области. Окончила среднюю школу-интернат с золотой медалью, после чего поступила в военный институт при Национальном университете «Львовская политехника», который окончила с отличием по специальности «Международная информация». Верещук получила квалификацию специалиста по международной информации - референта-переводчика, офицера военного управления тактического уровня. После окончания военного института 5 лет проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.

В 2010 году была избрана мэром Равы-Русской от партии "Сильная Украина” как беспартийная. В 2013 году, после отказа власти Виктора Януковича от евроинтеграционного курса, призвала страны Европейского Союза подписать отдельное соглашение об ассоциации с городом Рава-Русская. В начале 2015 года подала в отставку с должности.

В 2015 году стала соучредителем Социальной платформы “Важен каждый”. В 2014 году баллотировалась в Верховную Раду по 122 округу (Львовская область) как беспартийная самовыдвиженка.

Профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии, экономики и права. С 2017 года – доцентка кафедры политологии НПУ ім.М.П.Драгоманова.

Ирина Верещук - депутат

В 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва от партии “Слуга народа” номером 29 в списке как беспартийная. Член фракции «Слуга народа» и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Кроме того, Верещук являлась представителем Кабинета Министров в Верховной Раде Украины с 4 сентября до 15 ноября 2019 года. Заявляла, что тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук планировал освободить ее за критику госбюджета и действий Кабмина.

Чем известна Ирина Верещук на посту депутата

В сентябре 2019 года заявила, что Украина должна пересмотреть подход к НАТО, потому что «ее там не ждут».

В мае 2020 года на своей странице в Facebook призвала просить прощения у погибших во время событий в Одессе 2014 года, что вызвало у многих возмущение.

Недавно в прямом эфире телепередачи "Свобода слова" Ирина Верещук заявила, что Петр Порошенко в 2014 году поздравил Владимира Путина с Днем России. В ответ Порошенко обвинил ее во лжи и обратил внимание, что информация о якобы "поздравлении" указана на сайте Кремля. Верещук отметила, что информацию нашла "во многих источниках".

Впоследствии Верещук вступила в спор с сопредседателем фракции партии “Европейская солидарность” Артуром Герасимовым касательно того, поздравлял ли Петр Порошенко Владимира Путина с Днем России.

Победа Ирины Верещук в праймериз

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лично поддержал решение партии и "симпатизирует" Ирине Верещук.

"С точки зрения рейтингов, социологии - там Ирина на сегодня имеет высший балл, поэтому у Ирины уже было два балла", - отметил президент.

"Сегодня все три, это максимум, баллы получила Ирина Верещук, которая будет самым лучшим, самым умным, я в этом уже уверен, потому что мы видели разных кандидатов... самым симпатичным кандидатом", - сказал Зеленский.

Также президент пошутил, что Верещук "симпатичнее, чем Дубинский". "Это не сексизм, я говорю правду", - сказал Зеленский.

Во фракции "Слуга народа" считают, что их кандидат в мэры Киева, депутат от "СН" Ирина Верещук "победит известного спортсмена".

Так, председатель фракции Давид Арахамия отметил, что "за Ирину с самого начала были". "Потому что женщина-кандидат точно может и будет, и победит известного спортсмена... Потому что на ринг они не выйдут - физическая сила не может быть применена, а интеллектуальная сила - мы в своем кандидате гораздо увереннее чувствуем себя, чем оппонент", - сказал он.

Личная жизнь Ирины Верещук

Замужем во второй раз, оба мужа - военные. Воспитывает сына Олега от первого брака.

Декларация Ирины Верещук

На конец 2018 года Верещук имела в совместной собственности четыре квартиры (две в Львове, по одной в Броварах и в Раве-Русской), четыре земельных участка и новый автомобиль Toyota Camry. В Киеве проживает в съемной квартире.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram