В "Слуге народа" считают, что Верещук "победит известного спортсмена", и собираются вести в Киевсовет "новых людей"

Глава фракции отмечает, что они чувствуют себя увереннее оппонентов в вопросе "интеллектуальной силы" своих кандидатов.

Во фракции "Слуга народа" считают, что их кандидат в мэры Киева, депутат от "СН" Ирина Верещук "победит известного спортсмена", и собираются вести в Киевский городской совет "новых людей".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководители фракции сказали в комментарии журналистам после заседания фракции.

Так, председатель фракции Давид Арахамия отметил, что "за Ирину с самого начала были".

"Потому что женщина-кандидат точно может и будет, и победит известного спортсмена... Потому что на ринг они не выйдут - физическая сила не может быть применена, а интеллектуальная сила - мы в своем кандидате гораздо увереннее чувствуем себя, чем оппонент", - сказал он.

Арахамия пожелал Верещук, чтобы она победила.

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"Мы сделаем от нашей фракции, от нашей партии все, что от нас зависит, для того, чтобы предоставить все возможные ресурсы и всех возможных людей, которых в команду можно включить, для того, чтобы Ирина победила, и таким образом, партия "Слуга народа" была представлена в максимальном составе и возглавляла город Киев", - сказал он.

В свою очередь, председатель партии "СН", первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко высказал мнение, что если, учитывая видение кандидатов на праймериз от "СН" на мэра, сформировать предвыборную стратегию для Верещук и стратегию избирательного списка "СН" в Киевсовет, который сейчас активно будут начинать формировать, то в партии "СН" "неплохие перспективы" по Киеву.

"И побороться, действительно, за мэрское кресло. Учитывая все обстоятельства, которые мы видим сейчас в различных опросах и так далее, мы имеем эту большую надежду... И побороться за качественное представление новыми людьми в Киевском городском совете. Мы об этом много говорим, "Слуга народа" будет вести новых людей, без действующих депутатов Киевсовета, без действующих принципов, которые уже в Киеве немного всех утомили, без этого дерибана, без этой коррупции, без этих схем, "смотрящих", "присматривающих" и так дальше", - сказал он.

Сама Верещук подчеркнула: "Мы победим... Победа будет за нами".

Как сообщал УНИАН, 19 мая члены фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных выборов (праймериз) перед выборами мэра Киева и других городов.

Депутаты предложили определить профессиональных кандидатов на должности городских голов, которые будут иметь реальные шансы победить коррумпированных городских чиновников на местных выборах этой осенью.

20 мая Зеленский заверил, что праймериз в партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

16 июля во внутрипартийных праймериз «Слуги народа» победила депутат Ирина Верещук. Верещук поддержали 83 депутата, Качуру – 3, Дубинского – 41, Тищенко – 30, Гурина – 15.

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