"Опровергните, и я извинюсь": Верещук поспорила с нардепом в прямом эфире насчет "поздравления Порошенко Путина"

Ирина Верещук вступила в спор с другим нардепом.

Народный депутат от фракции партии “Слуга народа” Ирина Верещук вступила в спор с сопредседателем фракции партии “Европейская солидарность” Артуром Герасимовым касательно того, приветствовал ли Петр Порошенко Владимира Путина с Днем России.

Перепалка произошла в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1, передает ТСН.

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"Меня уже третий день обвиняют в том, что я распространила фейк. Фейк Кремля относительно поздравления господином Порошенко 12 июня 2014 года с Днем России господина Путина. Вы (Герасимов – ред.) можете опровергнуть как фейк или подтвердить". Я это взяла в 27 источниках украинских СМИ. Не с сайта Кремля, а с "Радио Свободы", "ВВС", "Украинской правды", "Корреспондент", "Цензор.нет", - сказала Верещук.

"Смотрите людям в глаза и скажите – он поздравлял Путина с Днем России?" - спросила нардеп.

На что Герасимов ответил: "Вот вам еще одно подтверждение и очень странно..."

"И елки-палки. Вы можете дать ответ на вопрос. Дайте ответ – да или нет. Дайте ответ", - продолжила Верещук.

Нардеп от "Евросолидарности" лишь заметил, что это очень странно, когда председатель подкомитета по государственной безопасности, Комитета по вопросам национальной безопасности украинского парламента, а не российской Государственной думы, распространяет фейки Кремля и показывает, что он не понимает.

"Я это спросила! Я и спросила. Если это неправда – опровергните. Я тогда извинюсь и 27 СМИ извинятся, все извинятся перед Петром Алексеевичем", - сказала Верещук.

Артур Герасимов в конце добавил, что или Верещук "делает это сознательно и это очень плохо", или "не понимает, что она делает и это еще хуже, потому что представляет в украинском парламенте Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны и руководит подкомитетом по государственной безопасности".

Ранее Ирина Верещук в прямом эфире телепередачи "Свобода слова" заявила, что Петр Порошенко в 2014 году поздравил Владимира Путина с Днем России. В ответ Порошенко обвинил ее во лжи и обратил внимание, что информация о якобы "поздравлении" указана на сайте Кремля. Верещук отметила, что информацию нашла "во многих источниках".

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