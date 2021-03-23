Их предлагается назначить на 31 октября.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области (№5292).

Читайте такжеВыборов мэра Харькова весной может не быть: стало известно, почемуТекст проекта постановления размещен на сайте парламента.

Проектом постановления предусматривается назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы на воскресенье, 31 октября 2021 года.

Выборы мэра Харькова

4 ноября 2020 года Геннадия Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, состоявшихся 25 октября.

В ночь на 17 декабря Кернес умер от осложнений COVID-19 в берлинской клинике, где находился с сентября после подтверждения диагноза.

В связи с его смертью в Харькове должны быть назначены перевыборы мэра.

17 марта Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту одобрить назначение внеочередных выборов мэра Харькова на 31 октября.

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Автор: Татьяна Поляковская