Кернеса похоронили / фото ТСН
В Харькове похоронили мэра города Геннадия Кернеса на втором городском кладбище на улице Пушкинской. Читайте такжеПоявились фото Кернеса в гробу
Сначала прошла длительная многочасовая церемония прощания — в Благовещенском соборе и в Оперном театре. Гроб с Кернесом был открыт.
Несмотря на погоду, — мороз в Харькове — желающих проститься с главой города было очень много, фото очередей разлетелись в сети.
На церемонии похорон, как сообщает ТСН присутствовали члены семьи Кернеса, народные депутаты, руководство мэрии, друзья и близкие главы Харькова.
Похороны Кернеса / фото BEXA
Люди на кладбище, где похоронили Кернеса / фото 057
Кернес в гробу / фото 057
Фоторепортаж УНИАН с церемонии прощания с Кернесом:
Кернес умер: что известно о смерти мэра Харькова
- 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.
- 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков.
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