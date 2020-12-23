Проститься с Кернесом пришли тысячи людей.

В Харькове похоронили мэра города Геннадия Кернеса на втором городском кладбище на улице Пушкинской. Читайте такжеПоявились фото Кернеса в гробу

Сначала прошла длительная многочасовая церемония прощания — в Благовещенском соборе и в Оперном театре. Гроб с Кернесом был открыт.

Несмотря на погоду, — мороз в Харькове — желающих проститься с главой города было очень много, фото очередей разлетелись в сети.

На церемонии похорон, как сообщает ТСН присутствовали члены семьи Кернеса, народные депутаты, руководство мэрии, друзья и близкие главы Харькова.

Фоторепортаж УНИАН с церемонии прощания с Кернесом:

Кернес умер: что известно о смерти мэра Харькова

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков.

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Автор: Ольга Робейко